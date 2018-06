Turku (AFP) Nach dem Aussetzen der Arbeiten an der geplanten Erdgaspipeline South Stream durch Bulgarien hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Europäischen Union vorgeworfen, Druck auf Sofia ausgeübt zu haben. Die Entscheidung der bulgarischen Regierung, den Bau auszusetzen, sei von Ländern beeinflusst worden, welche "den Energiedialog zwischen Russland und der EU unterminieren" wollten, sagte Lawrow am Montag nach einem Treffen mit seinem finnischen Kollegen Erkki Tumioja in Turkku.

