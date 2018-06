Köln (SID) - Beim Pfingstturnier in Wiesbaden gehen Millionenpferd Totilas und Reiter Matthias Rath beim Grand Prix Special ab 13.30 Uhr ins Viereck. Am Samstag hatte das Paar an gleicher Stelle den Grand Prix gewonnen. Totilas war Ende Mai nach zweijähriger Auszeit in den Wettkampfsport zurückgekehrt.

Die Fecht-Europameisterschaften in Straßburg werden mit zwei Wettbewerben fortgesetzt. Im Herren-Florett gehen Peter Joppich, Sebastian Bachmann, Marius Braun und Moritz Kröplin auf die Planche. Bei den Damen treten Alexandra Bujdoso, Sibylle Klemm, Anna Limbach und Judith Kusian mit dem Säbel an.

Bei den Gerry Weber Open in Halle sind vier deutsche Tennisprofis im Einsatz. Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Dustin Brown und Jan-Lennard Struff bestreiten beim ATP-Turnier ihre Erstrunden-Matches.