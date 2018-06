Straßburg (SID) - Die deutschen Säbelfechterinnen sind bei der EM in Straßburg geschlossen in die Runde der Top 32 eingezogen. Alexandra Bujdoso (Koblenz) und Anna Limbach (Dormagen) qualifizierten sich direkt. Judith Kusian (Dormagen) setzte sich in der ersten Hauptrunde gegen Sabina Mikina (Aserbaidschan) ebenso durch (15:14) wie ihre Klubkollegin Sibylle Klemm, die Darja Andrejewa (Weißrussland) mit 15:12 bezwang.