Den Haag (SID) - Das australische Frauen-Hockeyteam hat bei den Weltmeisterschaften in Den Haag als zweite Mannschaft nach Gastgeber Niederlande das Halbfinale erreicht. Das 0:0 gegen Neuseeland reichte den "Hockeyroos" (zehn Punkte) in der Gruppe A zum Einzug in die Vorschlussrunde, weil das bereits qualifizierte Oranje-Team anschließend die Südkoreanerinnen (sieben Punkte) 3:0 (1:0) bezwang.

Die deutschen Frauen hatten bereits am Sonntag in der Gruppe B durch ein 1:4 gegen die USA vorzeitig den Einzug in die Runde der letzten Vier verpasst.