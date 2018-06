Köln (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat am zehnten Jahrestag des Kölner Nagelbombenanschlags aufgerufen, gegen fremdenfeindliche Gewalt zusammenzustehen. Zum Auftakt einer Kundgebung in der Nähe des Anschlagsorts erinnerte Gauck vor mehreren Zehntausend Besuchern an den NSU-Terror. Er sagte: "Mehr als zehn Jahre lang haben die Mitglieder einer rechtsextremistischen Bande unerkannt rauben, morden und Anschläge wie den in der Keupstraße tätigen können." Köln beantworte den Hass der Wenigen mit dem Mitgefühl und der Solidarität der Vielen. Bei dem Anschlag wurden 22 Menschen verletzt.

