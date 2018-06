Den Haag (AFP) Der frühere kongolesische Milizenchef Bosco Ntaganda muss sich wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten. Die Richter an dem Tribunal in Den Haag bestätigten die gegen Ntaganda vorgebrachten 18 Anklagepunkte, wie das Gericht am Montag mitteilte. Damit werde ihm vor einer erstinstanzlichen Kammer der Prozess gemacht.

