Washington (AFP) Bei einer Schießerei in Las Vegas haben zwei Bewaffnete am Sonntag laut Medienberichten zwei US-Polizisten und einen weiteren Menschen getötet. Örtliche Medien berichteten, die Angreifer, ein Mann und eine Frau, hätten zunächst auf die beim Essen in einer Pizzeria sitzenden Polizisten geschossen. Ein Beamter sei sofort tot gewesen, der zweite im Krankenhaus gestorben. Einer der Angreifer rief demnach: "Das ist der Beginn einer Revolution."

