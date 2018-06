Offenbach (dpa) - Das Pfingstfest in diesem Jahr war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Heute lagen die Temperaturen mit bis zu 35,6 Grad in Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe am höchsten. Der bisher heißeste Pfingsttag war laut DWD im Jahr 2000 in Roth bei Nürnberg mit 33,8 Grad gemessen worden. Am Pfingstmontag erwartete der DWD erneut viel Sonne und extreme Hitze bei bis zu 37 Grad im Südwesten. Allerdings sollte es vor allem in der Mitte Deutschlands wieder Hitzegewitter geben.

