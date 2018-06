Offenbach (dpa) - Rekord-Hitze und schwere Gewitter: Das Pfingstfest ist laut Deutschem Wetterdienst das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Heute lagen die Temperaturen mit bis zu 35,6 Grad in Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe am höchsten. Die Strände an Nord- und Ostsee waren gut besucht. Die Menschen stürmten über die Pfingsttage auch Badeseen, Freibäder und Gartenlokale - bis die Hitzegewitter kamen. Vor allem aus dem Nordosten wurden gestern Abend heftige Regenfälle, Sturmböen und Blitzeinschläge gemeldet.

