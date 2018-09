Erkelenz (dpa) - Die Sahara-Hitze in Deutschland führt auch zu Unwettern und damit zu zahlreichen Schäden: Ein Blitz hat jetzt im rheinischen Erkelenz das Dach eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten, teilte die Polizei im Kreis Heinsberg mit. Das Dach sei durch die Flammen aber stark beschädigt worden. Zudem sei durch die Löscharbeiten ein Wasserschaden in dem Gebäude entstanden. Der Gesamtschaden werde auf etwa 300 000 Euro geschätzt. Außerdem waren im Nordosten bei Gewittern Bäume auf Häuser und Autos gestürzt.

