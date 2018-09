Warschau (dpa) - Am Pfingstsonntag sind in Polen zehn Menschen bei Badeunfällen ertrunken. Damit stieg die Zahl der Badetoten in diesem Jahr bereits auf 75, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP am Montag unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Bei vielen der Unglücke waren Leichtsinn oder Alkohol im Spiel. "Schon ein Bier kann der Auslöser einer Tragödie sein", warnte Polizeisprecher Mariusz Sokolowski vor Alkohol an heißen Badesee-Tagen.

