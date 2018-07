Brüssel (AFP) Die Hängepartie bei der Regierungsbildung in Belgien geht vorerst weiter. König Philippe beauftragte den flämischen Nationalisten Bart De Wever am Dienstag mit weiteren Sondierungen, wie der Palast in Brüssel mitteilte. Eigentlich war für Dienstag De Wevers Abschlussbericht vorgesehen. Die Frist wurde auf seinen Wunsch hin um eine Woche verlängert, wie es in der Mitteilung des Palastes hieß.

