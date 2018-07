São Paulo (AFP) Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien hat sich die Bewegung Obdachloser Arbeiter (MTST) mit den Behörden darauf geeinigt, während des Turniers auf Proteste zu verzichten. Die Bewegung, die in den vergangenen Monaten eine Schlüsselrolle bei den Protesten gegen das Sportereignis spielte, erklärte am Dienstag, sie habe im Gegenzug wichtige Zusagen erhalten. So dürfen die Aktivisten nach eigenen Angaben Häuser auf dem Gelände errichten, das sie im Mai nahe dem Stadion in São Paulo besetzt hatten, in dem am Donnerstag das Eröffnungsspiel stattfinden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.