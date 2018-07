Dortmund (AFP) Die Industrie- und Handelskammern suchen für das bevorstehende Ausbildungsjahr noch rund 30.000 Lehrlinge. "Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind in diesem Jahr hervorragend", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, den "Ruhr Nachrichten" vom Dienstag. In der gemeinsamen Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern gebe es "noch rund 30.000 freie Stellen in nahezu allen Branchen und Berufen". Bei der Bundesagentur für Arbeit seien Ende Mai 10.000 mehr Ausbildungsplätze gemeldet gewesen als im Vorjahresmonat.

