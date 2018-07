Hamburg (AFP) In der Volkswagen-Stadt Wolfsburg arbeiten einer Untersuchung zufolge deutschlandweit die meisten Beschäftigten in Vollzeit. Während im Bundesschnitt 74,4 Prozent der versicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit arbeiteten, seien es in Wolfsburg 86,7 Prozent, berichtete am Dienstag in Hamburg die Online-Ausgabe des "Manager Magazins" unter Berufung auf eine eigene Untersuchung. Hinter Wolfsburg folgten die Stadt Emden mit einer Quote von 83,7 Prozent und der baden-württembergische Hohenlohekreis mit 82,5 Prozent. Beide sind wie Wolfsburg industrielastige Regionen.

