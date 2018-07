Berlin (AFP) In der Debatte um die Regierungspläne für den gesetzlichen Mindestlohn gehen die Gewerkschaften mit eigenen Korrekturforderungen in die Offensive. DGB-Chef Reiner Hoffmann verlangte am Dienstag, auch die von der Regierung vorgesehenen Ausnahmen für Jugendliche und Langzeitarbeitslose aus dem Gesetzentwurf zu streichen, Verdi-Chef Frank Bsirske forderte eine Mindestlohnerhöhung deutlich vor 2018. Die SPD wies erneut Unions-Forderungen nach zusätzlichen Ausnahmen zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.