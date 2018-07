Oradour-sur-Glane (AFP) Frankreich hat am Dienstag des SS-Massakers in dem Dorf Oradour-sur-Glane vor 70 Jahren gedacht. Regierungschef Manuel Valls mahnte bei einer Zeremonie in dem zentralfranzösischen Ort vor hunderten Zuhörern, "Ideologien des Todes" dürften nicht gedeihen und müssten bekämpft werden. "Wir wissen es nur zu gut, wir sehen es: Sie sind nicht verschwunden. Sie sind da." Es sei "absolute Wachsamkeit" nötig, um eine "Rückkehr der Barbarei" zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.