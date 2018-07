Teheran (AFP) Vertreter Deutschlands und des Iran kommen noch in dieser Woche zu bilateralen Gesprächen über das iranische Atomprogramm zusammen. Nach separaten Gesprächen mit den USA, Russland und Frankreich in dieser Woche seien für Sonntag auch bilaterale Unterredungen mit Deutschland geplant, teilte der Hauptverhandlungsführer Teherans, Abbas Araktschi, am Dienstag mit. Die Gespräche sollen demnach in Teheran stattfinden.

