Düsseldorf (AFP) Bei heftigen Unwettern sind in Nordrhein-Westfalen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Gewitter mit orkanartigen Sturmböen zogen von Montagabend an vor allem über die Region Düsseldorf und Köln sowie das Ruhrgebiet und richteten schwere Schäden an. Der Verkehr war auch am Dienstagmorgen stark beeinträchtigt. Bis zum Mittwoch ist noch in ganz Deutschland mit schweren Unwettern zu rechnen.

