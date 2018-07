Seoul (AFP) Als erstes ausländisches Unternehmen steigt die deutsche Firma Groz-Beckert in die Sonderwirtschaftszone Kaesong in Nordkorea ein. Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Albstadt werde in Kaesong ein Büro eröffnen, sagte ein Vertreter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Eine Sprecherin von Groz-Beckert bestätigte, dass die Firma die nötige Lizenz erhalten habe, um künftig in Kaesong ein "Verkaufsbüro" zu unterhalten.

