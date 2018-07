Mainz (AFP) Die umstrittene Behandlung von Hühnerfleisch mit Chlor, wie sie etwa in den USA üblich ist, wäre nach Expertenansicht auch in Deutschland sinnvoll. Es gebe "gewichtige Gründe", dieses Verfahren anzuwenden, sagte ein Experte des Bundesamts für Risikobewertung (BfR), Lüppo Ellerbroek, dem ARD-Magazin "Report Mainz", das am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte. Der BfR-Fachgruppenleiter Lebensmittelhygiene und Sicherheitskonzepte verwies demnach auf "ein massives Keimproblem auf deutschem Geflügel". Dazu zähle etwa die Belastung mit Salmonellen. Die Behandlung mit Chlor sei eine effektive Methode, um die Keimbelastung des Fleisches zu senken.

