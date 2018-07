Frankfurt/Main (AFP) Bei der Erfüllung ihrer eigenen Ziele zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen tun sich einem Zeitungsbericht zufolge vor allem deutsche Industriekonzerne schwer. So sei etwa der VW-Konzern seinem vor drei Jahren gesetzten Ziel von 30 Prozent nur geringfügig näher gekommen, der Frauenanteil sei von 8,5 auf 9,8 Prozent gestiegen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag. Sie berief sich dabei auf Angaben aus dem sogenannten Statusbericht der Wirtschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.