Köln (AFP) Der US-Autokonzern Ford lässt sein Modell Fiesta weiterhin in Köln produzieren. Wie der deutsche Zweig des Unternehmens am Dienstag mitteilte, sind zudem betriebsbedingte Kündigungen sowohl in Köln als auch am Standort Saarlouis bis Ende 2021 ausgeschlossen. Damit wird die bisherige Frist, die eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2016 vorsah, verlängert.

