Düsseldorf (AFP) Nach der Rekordhitze an den Pfingsttagen haben am späten Montag in Teilen Nordrhein-Westfalens heftige Unwetter gewütet. Die Deutsche Bahn teilte mit, es gebe "schwere Behinderungen" im Schienenverkehr. Zahlreiche Strecken seien gesperrt, es seien "große Verspätungen" zu erwarten. Am Flughafen Düsseldorf starteten und landeten zahlreiche Maschinen verspätet, einige Flüge wurden annulliert.

