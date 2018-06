Berlin (AFP) Die wertvollsten Marken Deutschlands sind einer Studie zufolge in Besitz von Automobilkonzernen. Auf Platz eins der 50 Positionen umfassenden Rangliste liege Mercedes-Benz mit einem Markenwert von 25,54 Milliarden Euro, teilte das Beratungsunternehmen Interbrand am Dienstag in Berlin mit. "Haarscharf" dahinter folge BMW mit 25,49 Milliarden Euro. Weitere Automarken finden sich demnach unter anderem mit Volkswagen auf Rang fünf und mit Audi auf Rang acht. Insgesamt stünden Automarken für 40 Prozent des Gesamtwerts in dem Ranking.

