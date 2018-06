Berlin (AFP) Fast drei Viertel der Studenten beklagen sich über Schwierigkeiten bei der Suche nach bezahlbaren Wohnungen. Von rund 2000 befragten Studenten im Alter von 18 bis 29 Jahren gaben 72 Prozent an, dass bezahlbarer Wohnraum schwer zu finden ist, wie eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Allensbach-Umfrage für das Reemtsma-Begabtenförderungswerk ergab. Allerdings ist die Lage im Westen deutlich angespannter als im Osten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.