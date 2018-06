Wiesbaden (AFP) Im ersten Quartal 2014 haben weniger Unternehmen Insolvenz angemeldet als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, gab es in den ersten drei Monaten des Jahres 6156 Unternehmensinsolvenzen, 6,8 Prozent weniger als im ersten Quartal 2013. Am häufigsten meldeten demnach Unternehmen aus dem Handel Insolvenz an, gefolgt von Firmen aus dem Baugewerbe. Durch die Insolvenzen warten Gläubiger auf knapp sechs Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt unter Verweis auf Zahlen der Amtsgerichte mitteilte.

