Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Müllkippen den Kampf ansagen. Ein neuer Gesetzesvorschlag könnte für die Zeit ab 2030 eine Recycling-Quote von weit über 50 Prozent festlegen, wie am Dienstag aus der Kommission in Brüssel verlautete. "Wir wissen, dass 70 Prozent erreichbar sind", hieß es. Die genaue Zielvorgabe stehe noch nicht fest. Umweltkommissar Janez Potocnik will die Pläne am 1. Juli vorstellen.

