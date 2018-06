Brüssel (AFP) Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland haben beide Seiten nach siebenstündigen Verhandlungen in der Nacht zum Dienstag nach EU-Angaben noch keine Einigung erzielt. Die Gespräche sollten "am Dienstagabend oder am Mittwochmorgen" fortgesetzt werden, teilte EU-Energiekommissar Günther Oettinger in Brüssel mit. In den Verhandlungen geht es sowohl um den künftigen Preis russischer Gaslieferungen an die Ukraine als auch um bereits aufgelaufene Schulden, für deren Begleichung die russische Seite unter Androhung eines Lieferstopps ein Ultimatum bis Dienstag gesetzt hatte.

