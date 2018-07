Straßburg (AFP) Elf Häftlinge auf zehn Quadratmetern, nicht genug Trinkwasser, dafür Parasiten: In den rumänischen Gefängnissen herrschen oft schlimme Zustände, was dem EU-Mitgliedstaat am Dienstag eine weitere Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eingebracht hat. Der Staat sei einer "entwürdigenden Behandlung" der Häftlinge schuldig und verstoße damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, urteilten die Richter in Straßburg.

