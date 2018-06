Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar George Clooney (52, "Monuments Men") lässt sich zum vierten Mal auf ein Projekt der Coen-Brüder ein.

Nach "O Brother, Where Art Thou?", "Ein (un)möglicher Härtefall" und "Burn After Reading" will er mit den Regisseuren Ethan und Joel Coen die Komödie "Hail Caesar" drehen, wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Montag berichtete. Josh Brolin ("No Country for Old Men", "True Grit") sei ebenfalls an Bord, hieß es.

Der im Hollywood der 1950er Jahre angesiedelte Film nach wahren Gegebenheiten dreht sich um den Studiomitarbeiter Eddie Mannix, der als Fixer den Job hatte, den Ruf von Stars zu schützen und für die Studios Probleme aus der Welt zu schaffen. Über den Drehstart wurde noch nichts bekannt.

