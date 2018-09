Rio de Janeiro (SID) - Der "Bad Boy" steuert den Hafen der Ehe an: Italiens Stürmer-Star Mario Balotelli hat sich kurz vor dem Start der Fußball-WM in Brasilien verlobt. Fünf Tage vor seinem ersten WM-Auftritt gegen England hielt der 23-Jährige, der in der Vergangenheit kaum einem Skandal aus dem Weg ging, um die Hand seiner Freundin Fanny Neguesha an.

"Sie sagte ja, das wichtigste Ja meines Lebens", twitterte Balotelli in der Nacht auf Dienstag. Er stellte dem belgischen Model die Frage aller Fragen zum Geburtstag - an einem Strand in Rio de Janeiro.

Ein passendes Geschenk durft natürlich auch nicht fehlen. Neguesha postete auf Instagram ein Foto eines sternenförmigen Diamantrings: "Das war das beste Geburtstagsgeschenk. Ich liebe Dich, mein erster und einziger Ehemann." Wann geheiratet wird, verriet das Paar nicht.

Die in Burundi geborene Neguesha ist seit 2012 mit dem charismatischen Angreifer des AC Mailand liiert. Das Paar führt eine turbulente und in den italienischen Gazzetten vielbeachtete Beziehung. Ob das Leben des Skandalprofis, der bei der EM 2012 die deutsche Elf im Halbfinale (1:2) mit zwei Treffern fast im Alleingang aus dem Turnier befördert hatte, in ruhigeren Bahnen verlaufen wird, bleibt abzuwarten.

Balotellis "altes" Leben ist jedenfalls gepflastert mit Skandalen. Er ließ sich in Neapel mit Mafiabossen fotografieren oder warf in Manchester aus Spaß mit Dartpfeilen auf Jugendspieler. 2010 wurde er in Brescia festgenommen, weil er mit seinem Luxus-Sportwagen auf das Gelände eines Frauen-Gefängnisses fuhr - angeblich wollte er eine Prostituierte beglücken.

Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli hielt trotzdem immer zu ihm. "Er ist ein Junge mit einem Herzen aus Gold", sagte der Coach einst. Heute wird er nur froh sein, dass sein mitunter auch sehr sensibler Stürmerstar von seiner Freundin so kurz vor dem WM-Start nicht die falsche Antwort bekommen hat.