Athen (AFP) In Griechenland ist ein siebter Abgeordneter der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 37-jährigen Nikos Kouzilos werde wie den sechs anderen Parlamentariern der Neo-Nazi-Partei die "Bildung und Leitung einer kriminellen Vereinigung" zur Last gelegt, wie am Dienstag aus Justizkreisen verlautete. Insgesamt wurden zehn der 18 Abgeordneten, die bei der Wahl im Juni 2012 für die Partei ins Athener Parlament einrückten, angeklagt, darunter auch ihr Vorsitzender Nikos Michaloliakos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.