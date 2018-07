London (AFP) Die US-Schauspielerin Angelina Jolie und der britische Außenminister William Hague haben am Dienstag in London eine mehrtägige Konferenz zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten eröffnet. Bis zum Freitag werden in der britischen Hauptstadt Delegationen aus über hundert Ländern, darunter dutzende Außenminister, sowie Vertreter von Organisationen, Militär- und Justizexperten erwartet. Zu Wort kommen sollen auch Opfer und Zeugen sexueller Verbrechen in Konfliktländern.

