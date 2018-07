Magdeburg (SID) - Handball-Bundestrainer Martin Heuberger lässt vor dem entscheidenden Spiel in den Play-offs zur WM 2015 in Katar gegen Polen am Samstag (15.15 Uhr/ZDF) keine Siebenmeter trainieren. Sollte die deutsche Mannschaft in Magdeburg 25:24 gewinnen und damit exakt das Resultat erzielen, mit dem die Polen das Hinspiel gewannen, wird es keine Verlängerung, sondern sofort ein Siebenmeterwerfen geben.

"Mit dieser Konstellation beschäftige ich mich gar nicht. Deshalb trainieren war das auch nicht", sagte Heuberger am Dienstag in Magdeburg. Im Falle eines Sieges mit einem Tor Vorsprung wie im Hinspiel erhält die Mannschaft das Ticket für die WM 2015 in Katar, die auswärts mehr Tore erzielt hat.

Die Mannschaft bereitet sich in der Landeshauptstadt intensiv auf den zweiten Vergleich mit dem EM-Sechsten vor. "Nachdem wir Sonntag und Montag auf Regeneration gesetzt haben, geben wir im Training nun wieder Gas. Wir dürfen die Physis im Training nicht vernachlässigen", sagte Heuberger.

Für den Bundestrainer persönlich und den Deutschen Handballbund (DHB) steht viel auf dem Spiel. Sollte der Weltmeister von 2007 zum dritten Mal in den letzten Jahren nach Olympia 2012 und der EM 2014 ein großes Turnier verpassen, wäre der Kontakt zur Weltspitze endgültig abgerissen. Viel deutet darauf hin, dass in dem Fall der Vertrag mit Heuberger nicht verlängert wird.