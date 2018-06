Sanaa (AFP) Im Jemen ist am Dienstag infolge eines Angriffs auf eine Hochspannungsleitung landesweit der Strom ausgefallen. Ein im Osten der Hauptstadt Sanaa verübter Sabotageakt habe zum Ausfall des gesamten Stromnetzes und zur Abschaltung des Gaskraftwerks von Marib geführt, erklärte das Energieministerium. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Saba, Techniker hätten bereits am Morgen die Schäden repariert, doch habe es sodann einen neuen Sabotageakt gegeben. Die bewaffneten Täter würden die Techniker nun an der Behebung der Schäden hindern.

