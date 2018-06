Mombasa (AFP) In der kenianischen Küstenstadt Mombasa ist am Dienstag der moderate islamische Imam Mohammed Idris ermordet worden. Nach den Schilderungen seines Vertrauten Mohammed Said wurden auf den 64-jährigen Vorbeter der Sakina-Moschee zwei Schüsse abgefeuert, als er das Haus verließ. Die Sakina-Moschee liegt in der Nähe der Musa-Moschee, die schon seit geraumer Zeit von islamischen Fundamentalisten kontrolliert wird. Kürzlich erlangten sie auch die Kontrolle über die Sakina-Moschee.

