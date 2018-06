Berlin (dpa) - 153 Kinder in Deutschland sind 2013 an den Folgen von Gewalt und Vernachlässigung gestorben. Das ergibt eine detaillierte Auswertung der Kriminalstatistik, die das Bundeskriminalamt in Berlin vorgestellt hat. Tausende Kinder wurden Opfer von Misshandlungen und sexuellem Missbrauch. Die Statistik weist 4016 Kindesmisshandlungen auf - ein Prozent mehr als 2012. Offiziell wurden 13 647 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch, was einem Rückgang um zwei Prozent entspricht. Bei diesen Delikten gibt es eine hohe Dunkelziffer.

