New Jersey (dpa) – Die US-Rapperin Lil Kim (39) hat ihrer Tochter einen ungewöhnlichen Namen gegeben. Medienberichten zufolge heißt das erste Kind der Musikerin Royal Reign, was auf deutsch "königliche Herrschaft" bedeutet.

Es kam am Montag (Ortszeit) in New Jersey zur Welt, wie unter anderem die Promiportale "People.com" und "Us Weekly" berichteten. Lil Kim, die für ihre Arbeit an dem Hit "Lady Marmalade" 2002 einen Grammy gewann, hatte im Februar ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Zu dem Vater machte sie keine Angaben.