Peshawar (AFP) Nach dem tödlichen Angriff radikalislamischer Taliban auf den internationalen Flughafen von Karachi hat die pakistanische Armee bei Luftangriffen auf Extremistenstellungen im Nordwesten des Landes mindestens 15 Menschen getötet. Wie das Militär am Dienstag mitteilte, wurden bei den Luftangriffen in der Khyber-Region am frühen Morgen "neun Terroristenverstecke zerstört". Die halbautonomen Stammesgebiete an der Grenze zu Afghanistan gelten als Hochburg des Terrornetzwerks Al-Kaida und anderer islamistischer Gruppen wie der Taliban.

