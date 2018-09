Moskau (AFP) Mit einem Flug auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die russische Fluggesellschaft Aeroflot eine Billigtochter an den Start gebracht. Die Fluglinie Dobroliot nahm am Dienstag mit einem Flug von Moskau nach Simferopol, der Gebietshauptstadt der Krim, ihren Betrieb auf. Auf dieser Strecke soll es nach Angaben von Aeroflot von nun an vier Flüge täglich geben.

