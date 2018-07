Zürich (AFP) Im seit Jahren tobenden Kaffeekapsel-Streit muss Marktführer Nespresso dem Konkurrenten Ethical Coffee Company (ECC) 540.000 Euro zahlen. Das Pariser Handelsgericht entschied, dass Nespresso in seinem sogenannten Club in Frankreich - dem Online-Shop für die Käufer von Nespresso-Kapseln - den Konkurrenten verunglimpft habe. In der Öffentlichkeit seien so möglicherweise Zweifel aufgekommen, ob die ECC-Kapseln für Nespresso-Maschinen verwendbar und qualitativ so gut seien wie das Nestlé-Produkt. Außerdem habe der Eindruck entstehen können, die ECC-Kapseln aus Bioplastik seien nicht biologisch abbaubar wie vom Unternehmen angegeben.

