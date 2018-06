Damaskus (AFP) Die syrischen Strafvollzugsbehörden haben damit begonnen, die von Präsident Baschar al-Assad verkündete Generalamnestie umzusetzen. Dutzende Häftlinge konnten beispielsweise bereits am Montag die Haftanstalt Adra verlassen, wie der auf Menschenrechtsverletzungen spezialisierte Anwalt Anwar al-Bunni am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Weitere Freilassungen sollten demnach am Dienstag folgen. Wie viele Gefangene insgesamt von der Amnestie profitieren, ist nicht bekannt.

