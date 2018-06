Berlin (dpa) - Eine posthume Ehre zum Geburtstag: An den Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) erinnert seit Dienstag eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnort in Berlin-Grunewald.

Zur Enthüllung der Tafel waren unter anderem Juhnkes Witwe Susanne und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit gekommen. Juhnke fand zu Lebzeiten ein Millionenpublikum als Fernsehschauspieler, Komödiant und Sänger ("Musik ist Trumpf", "Ein verrücktes Paar"). Am 10. Juni wäre er 85 Jahre alt geworden.

In Zuckmayers "Der Hauptmann von Köpenick" oder Falladas "Der Trinker" überzeugte Juhnke in TV-Filmen und auf der Theaterbühne auch als Charakterdarsteller.