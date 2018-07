Karachi (AFP) Der Flughafen der pakistanischen Wirtschaftsmetropole Karachi ist am Dienstag erneut Ziel eines Angriffs geworden. Bewaffnete lieferten sich an einem Kontrollposten außerhalb des Flughafengeländes einen Schusswechsel mit Sicherheitsbeamten, sagte ein Sprecher des Airport-Sicherheitsdienstes der Nachrichtenagentur AFP. Der Flugbetrieb sei ausgesetzt worden. Bei einem groß angelegten Angriff der radikalislamischen Taliban auf den internationalen Flughafen der südpakistanischen Stadt waren in der Nacht zum Montag 37 Menschen gestorben.

