São Paulo (AFP) Drei Tage vor dem Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien haben die U-Bahnangestellten in der Wirtschaftsmetropole São Paulo am Montag für eine vorläufige Aussetzung ihres Streiks gestimmt. Am Mittwoch solle aber über einen möglichen neuen Ausstand zum WM-Auftakt am Donnerstag entschieden werden, teilte Gewerkschaftschef Altino Melo dos Prazeres mit. Als "Hauptforderung" nannte er die Wiedereinstellung von 42 Angestellten, die wegen ihrer Beteiligung an dem vor fünf Tagen begonnenen Arbeitskampf entlassen worden waren.

