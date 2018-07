Karlsruhe (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck durfte Anhänger der rechtsextremen NPD als "Spinner" bezeichnen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. Demnach hat der Bundespräsident eine weitreichende Redefreiheit. Wie er seine Repräsentations- und Integrationsaufgaben erfülle, entscheide er selbst, betonten die Verfassungshüter, die mit ihrem Urteil eine Klage der NPD zurückwiesen.(Az. 2 BvE 4/13)

