Marktschellenberg (dpa) - Höhlenkletterer in den Berchtesgadener Alpen haben die Rettungsaktion für den unter der Erde gefangenen und schwer verletzten Forscher fortgesetzt. Ein Expertenteam aus der Schweiz sei noch auf dem Weg zu ihm, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Der Mann aus Stuttgart muss in Kälte und Dunkelheit in rund 1000 Metern Tiefe in der Riesending-Schachthöhle ausharren. Gestern war es Helfern zwar erstmals gelungen, den 52-Jährigen zu erreichen. Der Verletzte ist nach Auskunft von Polizei und Bergwacht jedoch nicht transportfähig.

