Kirkuk (AFP) Nach der Provinz Ninive haben irakische Aufständische auch Teile der Provinz Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht. Ein Polizeioffizier meldete am Dienstagabend, Dschihadisten hätten die Kontrolle über mehrere Gebiete im Westen und Süden der Stadt Kirkuk übernommen. Zuvor hatte Parlamentspräsident Ussama al-Nudschaifi gesagt, die Regierung habe die Kontrolle über Mossul und die umliegende Provinz Ninive an die Aufständischen verloren. Er warnte zudem vor einem Vordringen der Extremisten in die angrenzende Provinz Salaheddin.

