Mogadischu (AFP) In Somalia sind nach UN-Angaben tausende Kinder von Masern bedroht. Die Zahl der Masernfälle in dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland sei vier Mal höher als vor einem Jahr, warnten das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Es müsse dringend eine Impfkampagne organisiert werden, um "tausende vermeidbare Todesfälle" zu verhindern. Die Gefahr werde noch dadurch gesteigert, dass ein "sehr bedeutender Teil der somalischen Kinder" unterernährt sei, warnten die Organisationen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.